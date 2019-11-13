«Нафтогаз» отверг предложение «Газпрома» об обнулении исков

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания готова рассмотреть разные варианты по судам с «Газпромом», но не «обнуление» решения стокгольмского арбитража.

«Мы не воспринимаем такое предложение вообще. <…> Просто о нем (о решении стокгольмского арбитража. — прим. ред.) забыть — не можем», — сказал Витренко в интервью «Укринформ».

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Он также добавил, что то же самое касается нового иска украинской компании к российскому «Газпрому» на сумму 12 миллиардов долларов.

«Мы указываем на нарушение контракта со стороны „Газпрома“. Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть», — отметил исполнительный директор «Нафтогаза Украины».

В октябре на трехсторонних консультациях по транзиту с участием Еврокомиссии представители российской стороны предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. К такому предложению в Киеве отнеслись критически.

Однако уже в начале ноября Витренко назвал надуманными проблемами споры между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также отсутствие контакта между сторонами. По словам исполнительного директора украинской компании, эти вещи не имеют отношения к новому контракту на транзит газа.