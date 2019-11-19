«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕС вернуться к прямым закупкам из России

В «Нафтогазе» назвали фейком информацию о том, что Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 миллиардов кубометров в год.

Представители «Нафтогаза» на странице в Facebook написали, что Еврокомиссия рекомендовала «Газпрому» заключить долгосрочный контракт на значительный объем по европейским правилам и с новым украинским оператором. Как отметили в компании, это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

«А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

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В компании также призвали быть осторожными и проверять источники.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия якобы советует Киеву вернуться к прямым закупкам российского газа, «чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа».