«Нафтогаз» обвинили в предательстве интересов страны

Алексей Оржель, министр энергетики и окружающей среды Украины, назвал не приемлемыми предложения «Газпрома» по продлению контракта о транзите газа. Киев не устроило, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год». Министр заявил, что Украина готова только к долгосрочному контракту.

Украина назвала неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту Подробнее

Михаил Погребинский заявил, что «Нафтогаз» действует в этой ситуации в интересах США, а не Украины.

«Руководство «Нафтогаза» Украины» работает в интересах Соединенных Штатов Америки, а не в интересах Украины. Там руководитель <…> это его прямой интерес. А то, что американцы заинтересованы в том, чтобы здесь прекратился транзит, это очевидно. Потому что, если не будет транзита, будет дефицит газа, будут повышенные цены на СПГ. А Зеленский и компания либо не соображают — очень похоже, что он ничего не соображает в этих вопросах. Либо его водят за нос люди, которые работают на американские интересы, а не украинские», — объяснил Погребинский.