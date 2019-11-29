«Нафтогаз» обратился к суду Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» добивается исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» о транзите газа. Недавно украинская компания обратилась в латвийский суд.

Ходатайство «Нафтогаз» подал в суд Видземского предместья Риги, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет российской компании. Известно, что заседание по нему запланировано на конец апреля 2020 года.

«„Газпром“ изучает возможности по защите своих интересов», — подчеркнули в российской компании.

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Разбирательство в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» касалось контрактов на поставку газа и его транзит. Спор о поставках был разрешен в декабре 2017 года. Украинская компания проиграла и осталась должна российской стороне свыше двух миллиардов долларов.

Решение по иску о транзитном контракте было принято в феврале 2018 года. На этот раз суд встал на сторону «Нафтогаза», присудив ему 4,673 миллиарда долларов. После зачета встречных требований «Газпрому» осталось выплатить украинской госкомпании 2,56 миллиарда в американской валюте.

«Газпром» оспорил вердикт в апелляционном суде шведского округа Свеа. Апелляцию российской стороны отклонили. Два других спора с «Нафтогазом» должны быть рассмотрены в 2020 году.

Тем временем Украина в принудительном порядке хочет взыскать с «Газпрома» упомянутую сумму, подавая иски в разных странах.