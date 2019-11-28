«Нафтогаз» не закроет газовый вентиль после окончания контракта с Россией

Украина не собирается перекрывать газовый вентиль даже в случае, если новый газовый контракт с Россией не будет подписан. Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: „Мы перекрываем вентиль“», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

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Витренко посоветовал общественности не переживать. По его словам, «газ будет терпеливо ждать своего хозяина». Он отметил, что мощность подземных хранилищ газа на Украине составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров.

Ранее Витренко говорил, что если к 1 января 2020 года новый контракт между Россией и Украиной не будет подписан, но фактические поставки газа продолжатся, Киев будет закачивать топливо в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника.

Исполнительный директор «Нафтогаза» при этом подчеркнул, что этот газ Украина не будет потреблять или кому-либо продавать, а будет ждать действий от законного собственника топлива.

«Условно говоря: если у вас утерян багаж, есть специальный отдел, который называется Lost and Found, который найдет ваш багаж и вам его отдаст. Вот похожая ситуация здесь», — заключил он.

Договор на поставку российского газа между Россией и Украиной заканчивается в конце 2019 года. Новый пока еще не подписан. Российская сторона выступает за годовой контракт, украинская — за долгосрочный вариант.