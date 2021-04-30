«Нафтогаз» не исключил новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассмотрит возможность подачи новых арбитражных исков против «Газпрома». Об этом заявил глава компании Юрий Витренко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Он отметил, что действующий контракт, заключенный между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа, предусматривает возможность инициирования новых арбитражных разбирательств.

«Максимальное давление, которое может осуществлять „Нафтогаз“ на „Газпром“, используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано», — пообещал Витренко.

Ранее в интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава «Нафтогаза» не исключил и новых обращений в антимонопольную службу Европы.

Речь идет о требованиях по переносу точек продаж российского газа в Европу, на границу с Украиной. Витренко заявил, что добиться этого можно путем давления через антимонопольный орган Евросоюза.

«У „Нафтогаза“ есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на „Газпром“», — заявил Юрий Витренко.

Он пояснил, что перенос точек продажи газа позволит увеличить загрузку украинской газотранспортной системы и снизить цену закупочного газа.

Витренко подчеркнул, что российская компания всегда идет на уступки, когда против нее начинают антимонопольное расследование. Это снижает ее доминирующее положение на рынках Восточной и Центральной Европы.

В конце декабря 2019 года «Газпром» выплатил 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу» по решению Стокгольмского суда. Эта сумма стала компенсацией за недопоставку транзитного газа со стороны российской компании. После Россия и Украина подписали новое соглашение о транзите газа. Контракт будет действовать в течение пяти лет.

Согласно новому договору, «Газпром» платит за полный объем использования газотранспортной системы Украины вне зависимости от объема поставок. По словам Витренко, это позволило «Нафтогазу» получить больше денег, чем если бы он продолжил отстаивать иски в судах.

Юрий Витренко стал главой «Нафтогаза» в минувшую среду, 28 апреля. Ранее он занимал должность исполнительного директора компании. На новом посту он сменил Андрея Коболева, которого правительство Украины отправило в отставку. Перед Витренко поставили задачи увеличить добычу газа на территории страны и создать полноценный и справедливый рынок.