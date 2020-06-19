«Нафтогаз» нацелился на добычу ресурсов рядом с Крымом. В Госдуме компании посоветовали не торопиться
Планы «Нафтогаза» озвучил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, которого процитировало издание Korrespondent.
«У нас есть амбиция перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы», — подчеркнул он.
По словам Ватерландера, «Нафтогаз» не разрабатывал месторождения рядом с полуостровом с тех пор, как Крым стал российским регионом. Теперь добычу хотят возобновить и ищут для этого инвесторов.
В Госдуме украинской компании напомнили, что для этого Украине сначала нужно определить границы в Черноморском бассейне и согласовать это с Россией.
«Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — заявил депутат ГД РФ от Крыма и член комитета по энергетике Михаил Шеремет. Его процитировало РИА «Новости».
Подобные вопросы, подчеркнул парламентарий, должны решать представители министерств обеих стран. При этом необходимо учитывать, что статус полуострова изменился, как и фактическая морская граница между РФ и Украиной.
Шеремет заметил, что происходить все должно по «международным нормам, правилам и требованиям».
Компания «Черноморнефтегаз», которая эксплуатирует несколько месторождений, в том числе и на шельфе Черного моря, принадлежала до марта 2014 года «Нафтогазу». Ее национализировали после воссоединения Крыма с Россией.