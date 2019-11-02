«Нафтогаз» направил новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Отправили в Стокгольмский арбитраж „Заявление о защите и встречных исковых требованиях“», — написал он.

Россия обратилась в арбитраж 18 апреля 2018 года. Теперь киевская компания «защищается», поэтому и направила встречный иск.

«Нафтогаз» требует перечислить 12 миллиардов долларов (около 762,2 миллиарда рублей). Украина надеется на принятие решения по новому арбитражу в 2021 году, отметил Витренко.

Представители украинской компании подготовили документ, основной текст которого расписали на 500 страниц. К нему они приложили три доклада международных экспертов, специально подготовленных в рамках этого иска. Помимо этого «Нафтогаз» представил показания свидетелей. Документ готовили три месяца.

По словам Витренко, защитить страну от действий самой мощной корпорации России сложно. Но несмотря на это эти шаги для него большая честь.

Украина отказалась от закупки российского газа в ноябре 2015 года. С тех пор Киев поставляет более дорогое топливо из Европы. В конце 2019-го истекает срок действия контракта на транзит газа из России в Европу через территорию Украины. Тем не менее стороны до сих пор не подписали соглашение о его продлении. Москва и Киев ведут переговоры по этому поводу, но пока не пришли к согласию.

Власти Украины хотят заставить РФ продлить контракт и требуют перекачку определенного объема топлива. Москва не намерена сотрудничать с Киевом до тех пор, пока он отправляет иски в отношении «Газпрома».