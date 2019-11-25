«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год

Он отметил, что украинская компания направила ответ в адрес «Газпрома» в ответ на предложение о пролонгировании контракта на год. Но для подписания этого документа Витренко предложил продолжить обсуждение с участием представителя Еврокомиссии.

По словам руководителя «Нафтогаза», если российская компания рассматривает свое предложение о годовом контракте, как вариант на случай чрезвычайной ситуации, когда заключения долгосрочного контракта до конца года не произойдет, то даже в этом случае такой вариант должен соответствовать украинскому и европейскому законодательству.

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Не забыл Витренко напомнить и о решении Стокгольмского арбитражного суда, по которому «Газпром» должен выплатить украинской компании три миллиарда долларов.

«Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — написал Юрий Витренко.

При этом он заявил, что через арбитраж «Нафтогаз» защищается от исков «Газпрома».

«Даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий „Газпрома“, в частности из-за невыполнения „Газпромом“ своих контрактных обязательств», — пояснил в своем сообщении Витренко.

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год еще 18 ноября. В своем предложении российская компания заявила, что обязательным условием станет взаимный отказ от претензий в судах и антимонопольных органах. Кроме того, «Газпром» ждет официальную позицию Киева относительно возможности прямых закупок российского газа, начиная со следующего года.

Действующий контракт на транзит и поставку российского газа на Украину завершится в конце декабря. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна продолжить транзит своего газа через территорию Украины и в следующем году.