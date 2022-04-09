Наезд на Первого. Лукашенко сыграл в хоккей и получил травму подбородка

Завершился суперфинал республиканского любительского турнира. Итог матча — победа команды президента Белоруссии Александра Лукашенко и травма главы республики. Фото и видео с игры, а также информацию о состоянии лидера страны опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава республики играл под номером 01. Ему рассекли подбородок во время матча. Авторы Telegram-канала рассказали, как президент получил травму.

«В кругу вбрасывания шайба была у „01“. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у седьмого номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер семь не попал по клюшке „01“, а попал по лицу. На настроении Первого происшествие никак не отразилось! Чего только не бывает на льду», — написали они.

Сразу после травмы Лукашенко отпустили на скамейку запасных, где оказали медицинскую помощь. Президент быстро отошел от произошедшего и вышел на церемонию награждения в бодром расположении духа, несмотря на наложенную повязку.

По словам авторов Telegram-канала, «с седьмым номером все в порядке». После завершения матча президент обнялся с игроком, который рассек ему подбородок.