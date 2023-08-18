Мир 18 августа 2023, 13:47 Наемников из США шокировали жестокие бои с российской армией ABC News: американские наемники рассказали о жестоких боях с ВС России РИА «Новости»

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Американские наемники, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, рассказали, что их шокировали жестокие бои с российской армией. Своими впечатлениями они поделились в комментарии телеканалу ABC News.

Журналисты побеседовали с двумя экс-военными США, которые служат в подразделении украинского спецназа. Оба недавно получили ранения и находятся в госпитале в Киеве. Теперь они надеются, что их переведут в Германию.

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Один их наемников рассказал, что потери его подразделения составили 85% личного состава. А те, кто получил ранения, стали непригодны к дальнейшему участию в боях.

По оценке второго собеседника ABC News, ВСУ столкнулись с очень организованным сопротивлением со стороны ВС России.

Прозвучали в ходе беседы и жалобы на проведение контрнаступления ВСУ.

«Мы потеряли три танка Leopard за один день, потому что им просто приказали двигаться вперед на минное поле», — отметил другой военный.

По оценке высокопоставленного украинского чиновника, ситуация на сегодняшний день сложилась действительно тяжелая. Конфликт перешел в «решающую фазу», поэтому Украине нужна максимальная помощь со стороны Соединенных Штатов, заключил он.