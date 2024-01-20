Мир 20 января 2024, 18:10 Наемники из Франции признались в участии в боевых действиях на стороне ВСУ Французские наемники Маландэн и Дэндэн раскрыли свое местонахождение на Украине Alexis Sciard / Global Look Press

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МИД Франции заявил, что французские легионеры не воюют на Украине. Однако телеканал TF1 показал репортаж с бывшим военным летчиком Ксавье Тайтельманом, который подтвердил, что пять групп республиканских наемников в действительности находятся в зоне конфликта.

В Минобороны России сообщали об ударе по месту дислокации иностранных наемников в Харькове, большинство из которых были французами. В общей сложности погибли более 60 иностранцев, сражавшихся на стороне Украины.

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В Париже назвали эту информацию слухами и манипуляциями. Французские власти отказались признавать, что их граждане находятся на Украине. Однако сами наемники подтвердили фотографиями в соцсетях свое присутствие в зоне боевых действий, написал kp.ru.

В их числе оказался 50-летний Франк Маландэн. Он заявил, что находится на Украине с марта 2022 года. Наемник хвастался, что его неоднократно признавали погибшим, но он по-прежнему жив.

С весны 2022 года в зоне конфликта находится 47-летний Людовик Дэндэн. «Солдат удачи» недавно поделился снимком с телами пяти погибших французов, не указывая их имен.