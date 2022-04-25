Власти Киева опасаются сдачи в плен иностранных наемников, чьи показания могут раскрыть роль стран НАТО в конфликте на юго-востоке Украины. Сейчас вместе с украинскими боевиками они скрываются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом «360» рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин. Далее — его прямая речь.

У нас уже есть два англичанина, которые рассказывают, какие они милые, пушистые и добрые, как они протестовали против того, что украинская армия стреляла по мирным жителям, как они просили всех объявить капитуляцию, выйти с белыми флагами. Наемники — это мясо войны.

Там находятся интересные инструкторы, специалисты с высокими званиями. Утверждают, что даже американский генерал там есть, генералы шведские, немецкие, турецкие — вот они могут рассказать много интересного. Это приведет к тому, что НАТО перестанет маскировать себя под оборонительный союз, который ставит себе в заслугу «оборону» Югославии, загнанную в каменный век, Ирака или Ливии. Как нам рассказывал Йенс Столтенберг, все было сделано по заданию Совета Безопасности ООН. Врет, как сивый мерин.

Сейчас мы ждем, что представители НАТО нам расскажут, что они делали на Украине и какую роль они играли в организации агрессии против суверенных Донецкой и Луганской народных республик.