Мир 09 января 2024, 02:41 Наемника из США 20-летнего Сета Брайана ликвидировали на Украине Американского наемника Брайана ликвидировали на Украине РИА «Новости»

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В зоне СВО ликвидировали 20-летнего морпеха Сета Патрика Брайана из США. Об этом сообщили в местном издании города Паркерсберг The Parkersburg News and Sentinel.

«В 2023 году он был в районе Бахмута, где был ранен осколком гранаты и получил сотрясение мозга <…> 4 декабря 2023 года он был ликвидирован российской армией под Запорожьем в ходе операции на реке Днепр», — рассказали журналисты.

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Ранее стало известно о ликвидации двух наемников из Колумбии при захвате блиндажа на украинских позициях на Артемовском направлении. Боевые задачи выполняли спецназовцы «Ахмата». Они обнаружили подземное сооружение, в котором скрывались четыре украинских бойца. Российские военные атаковали позицию и ликвидировали трех боевиков. Двое из них оказались уроженцами Колумбии. Как отметил командир штурмового отряда с позывным Шустрый, среди ВСУ часто встречаются иностранные военнослужащие.