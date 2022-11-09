Наемника из Канады уничтожили в боях за Артемовск | 360°

Мир 09 ноября 2022, 13:13 Наемника из Канады уничтожили в боях за Артемовск Ici Radio-Canada: наемник из Канады погиб при боях за Артемовск РИА «Новости»

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Наемник из Канады Джозеф Хильдебранд погиб во время боев за Артемовск. Иностранец принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ. О его смерти сообщили канадские СМИ.

По данным Ici.Rаdiо-Canada, Хильдебранду было 33 года. Родственники подтвердили его гибель в зоне боевых действий. По информации издания, девять из 12 членов подразделения Хильдебранда погибли в городе в тот же день вместе с ним.

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До того, как отправиться воевать на стороне ВСУ, Хильдебранд успел поработать наемником в Афганистане. На Украину приехал в июне этого года.

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В МИД Канады подтвердили местным СМИ, что ведомство в курсе гибели гражданина страны на территории Украины. Подробной информации спикер министерства Мэрилин Геврмон не предоставила.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на стороне ВСУ воюют не просто иностранные наемники, а военнослужащие польской регулярной армии. По его словам, их заметили у линии соприкосновения в регионе.