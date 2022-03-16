Американский наемник заявил, что попал в ловушку при отправке на Украину. Он призвал других иностранцев не участвовать в конфликте на украинской территории.

«Люди не должны больше приезжать сюда, это дьявольская ловушка, и никому не позволят уехать. И я знаю многих людей, которые смогут подтвердить эту историю», — привела слова наемника газета «Известия».

Молодой человек рассказал, что его вместе с другими иностранными наемниками отправили в Киев без оружия, боеприпасов и экипировки. Он уточнил, что его определили в грузинский легион 102-й бригады украинской территориальной обороны.

Он добавил, что у тех, кому повезло получить оружие, в магазинах было всего по 10 патронов. Причем люди не могли отказаться от отправки в Киев, так как им угрожали расправой. Молодому человеку удалось сбежать вместе с еще одним американцем и британцем.

«Мы спрятались в скорой помощи, чтобы выбраться оттуда. Мы добрались до границы, и там была еще одна проблема. Любого, у кого есть снаряжение или военная экипировка, они вытаскивают из очереди и отправляют обратно на фронт», — отметил молодой человек.

По его словам, вернуться к границе ему удалось с группой гуманитарной помощи. Наемник надел куртку Красного Креста и показал специальный пропуск.