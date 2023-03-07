Мир 07 марта 2023, 11:41 Наемник из Чехии признался, что сражался в Артемовске ботинком Чешский наемник признался, что сражался в Артемовске ботинком из-за нехватки патронов flickr

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Чешский наемник по имени Милош заявил, что в Артемовске ему иногда приходилось сражаться буквально ботинком, ведь огнестрельного оружия не хватало. Об этом он рассказал испанской газете El Pais.

По его словам, временам солдаты идут в бой врукопашную.

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«Ты достаешь все, что у тебя есть: нож, лопату. Все важно, чтобы спасти свою жизнь. Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», — сказал он.

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Милош отметил, что иностранные наемники в отличие от военных с Украины могут разорвать контракт в любой момент. На такой шаг они пойдут, если им больше не будет нравиться участвовать в боевых действиях. Собеседник газеты добавил, что ВСУ ежедневно теряют очень много людей.

Артемовск находится в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. За этот город в последние месяцы идут ожесточенные бои. Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что Украина вывела из данного населенного пункта большую часть своих военнослужащих.