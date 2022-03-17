Британский наемник пробыл на Украине девять часов и уехал обратно, разочаровавшись в миссии. Об этом он сам рассказал изданию 1843 magazine.

«Мне неинтересно становиться героем или умирать», — сказал он.

Британец отметил, что не собирался участвовать в действиях на передовой. По его словам, он надеялся заняться обучением украинцев навыкам оказания первой помощи.

Наемник заявил, что Украина продала ему «мечту о помощи», а в итоге он чуть не попал в «ужаснейшие зоны боевых действий».

Собеседник журнала также сообщил, что ему удалось убедить отказаться от контракта еще двадцать человек.

Это не первый случай с иностранными добровольцами, о котором становится известно. До этого американский наемник заявил, что попал в ловушку при отправке на Украину. Он призвал других иностранцев не участвовать в конфликте на украинской территории.

Ранее телеканал Skу Nеws сообщил, что несколько британских военнослужащих могли самовольно отправиться на Украину принимать участие в конфликте, самостоятельно оставив места несения службы.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля подписал указ о создании в стране иностранного легиона. Подразделение было создано, чтобы иностранные граждане могли приехать в страну и поучаствовать в боевых действиях против России.