Мир 22 ноября 2022, 21:56 Надзирательница британской тюрьмы родила от заключенного и получила срок The Sun: сотрудница британской тюрьмы забеременела от осужденного и получила срок Unsplash

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Сотрудница тюрьмы в Великобритании забеременела и родила ребенка от заключенного. В наказание за отношения с преступником она получила два года лишения свободы, написало The Sun.

Англичанка работала в тюрьме The Mount в графстве Хартфордшир и влюбилась в осужденного Роберта О’Коннора, который был приговорен к 10 годам заключения.

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Об отношениях сотрудницы с заключенным стало известно в 2019 году, у него в камере нашли телефон с интимными сообщениями и номером сотового 29-летней Коринн Редхед. Правоохранители арестовали женщину, когда она была на шестом месяце беременности. Спустя три месяца она родила сына, сообщил «Царьград».

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В 2021 году сотрудницу тюрьмы обвинили в должностном преступлении. Британка отрицала свою вину, но ее выдало свидетельство о рождении ребенка, где О’Коннор был указан отцом. Редхед получила два года лишения свободы.

Житель индийского штата Уттар-Прадеш изнасиловал 15-летнюю двоюродную сестру, а затем решил убить ее. После изнасилования девушка забеременела, но злоумышленник не хотел становиться отцом и пытался сжечь ее.