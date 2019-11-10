Надувного Трампа «убили» перед футбольным матчем в Алабаме
Как сообщил телеканал ABC 3340, к матчу был заготовлен шар, изображающий президента в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Но незадолго до матча мужчина, недовольный акцией протеста против Трампа, буквально «убил» надувного двойника. Он продолжал кричать на организаторов протеста, пока его не задержали полицейские.
Телеканал сообщил, что шар доставили в город Таскалуса, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче. Это стоило организаторам четыре тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.
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«У нас таких шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего!» — сказал представитель организации, которому принадлежал надувной Трампа.
Трамп в Twitter поделился видео с матча. Он поблагодарил университет Луизианы и алабамцев за великолепную игру.
В то же время Трамп заявил, что Fake News никогда не покажут, как зрители встречают на стадионах президента.