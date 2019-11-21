«Надругались над собственным флотом». Возвращенные корабли могли испортить сами украинцы

Зеленский намерен отыскать «пропавшее» оборудование с украинских кораблей, которые недавно передала Россия. Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению и военный обозреватель Дмитрий Жаворонков усомнился в беседе с «360», что с судов вообще что-либо снимали.

Собеседник «360» призвал в подобной ситуации верить «нашим официальным данным». Он напомнил, что гораздо интереснее обстоятельства складывались в 2014–2015 годах после воссоединения Крыма с Россией.

«Часть собственных кораблей и судов испортили сами украинские экипажи. Мол, мы уходим — давайте по максимуму все подпортим — засыплем песок в двигатели, зальем воду вместо масла, повредим мониторы молотками, испортим все, что можем, или вынесем», — рассказал Жаворонков.

По его словам, таким образом украинцы «надругались над собственным флотом», а кто-то в итоге присягнул России. С задержанными после инцидента в Керченском проливе кораблями, подчеркнул военный обозреватель, ситуация аналогичная.

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«Товарищи в рамках секретности или чего-то еще могли испортить аппаратуру навигации, связи, что-то выкинуть в море — документы секретные, боевое задание, маршруты и так далее. То же самое касается оборудования. <…> Вооружение, я так понимаю, никто не портил, шпионских закладок никто не оставлял», — заметил Дмитрий Жаворонков.

Эксперт допустил, что шумиха вокруг состояния украинских судов — некий PR-ход.

Источник фото: Telegram Kotsnews

Тем временем в соцсетях появились кадры, якобы снятые внутри катера «Бердянск». На фотографии видны повреждения от обстрела во время столкновения с российскими пограничниками в ноябре прошлого года. Действительно ли на судне отсутствует какая-либо техника и туалеты, по снимкам не ясно.