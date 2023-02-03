03 февраля 2023, 13:57
Надпись «Слава России» появилась на танке Leopard в Австралии
West Australian: на старом танке Leopard в Австралии появилась надпись «Слава России»
Неизвестные нанесли на списанный танк Leopard в австралийском городе Перт надпись «Слава России», а также символы Z. Об этом сообщило местное издание The West Australian.
По данным СМИ, символику Z и фразу обнаружили 31 января. Слово «Россия» написано на английском, а «слава» — транслитерацией латинскими буквами.
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Танк находится в Мемориальном парке ветеранов Порт-Кеннеди. Администрация сквера уточнила, что раньше на машине тоже появлялись надписи, но не чаще одного-двух раз в год.
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«Но он никогда прежде не становился объектом для такого рода политических сообщений», — подчеркнул директор парка Арчи Ломбардини.
Министр по делам ветеранов штата Западная Австралия Пол Папалия назвал случившееся актом вандализма. По его словам, неизвестные продемонстрировали неуважение к австралийским военным и ветеранам. Полиция начала расследование, она ищет хулиганов.
Австралия
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