Мир 03 февраля 2023, 13:57 Надпись «Слава России» появилась на танке Leopard в Австралии West Australian: на старом танке Leopard в Австралии появилась надпись «Слава России» Википедия

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Неизвестные нанесли на списанный танк Leopard в австралийском городе Перт надпись «Слава России», а также символы Z. Об этом сообщило местное издание The West Australian.

По данным СМИ, символику Z и фразу обнаружили 31 января. Слово «Россия» написано на английском, а «слава» — транслитерацией латинскими буквами.

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Танк находится в Мемориальном парке ветеранов Порт-Кеннеди. Администрация сквера уточнила, что раньше на машине тоже появлялись надписи, но не чаще одного-двух раз в год.

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«Но он никогда прежде не становился объектом для такого рода политических сообщений», — подчеркнул директор парка Арчи Ломбардини.

Министр по делам ветеранов штата Западная Австралия Пол Папалия назвал случившееся актом вандализма. По его словам, неизвестные продемонстрировали неуважение к австралийским военным и ветеранам. Полиция начала расследование, она ищет хулиганов.