Надпись Black Lives Matter у небоскреба Трампа залили краской

В полиции заявили, что задержанные находятся под стражей, им будут предъявлены обвинения. В чем именно их обвиняют, не уточняется.

Минимум трое из задержанных — женщины, одна из них афроамериканка, две другие европейской наружности. Одна из активисток была в футболке с надписью All Lives Matter («Все жизни имеют значение»). На плечах у нее был накинут радужный флаг.

Это уже вторая попытка за неделю испортить надпись перед Trump Tower. В понедельник неизвестный вылил на лозунг красную краску. В пятницу активистки расплескали синюю. Рабочие уже восстановили надпись.

Лозунг Black Lives Matter появился перед небоскребом Дональда Трампа 9 июля. В нанесении надписи на асфальт принял участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Трамп посчитал надпись попыткой обесценить престижный район, известный дорогой недвижимостью и магазинами.