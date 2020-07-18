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    18 июля 2020, 04:48

    Надпись Black Lives Matter у небоскреба Трампа залили краской

    Кирилл Фролов

    В Нью-Йорке задержали четырех человек, заливших краской огромную надпись Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») у небоскреба Дональда Трампа на Пятой авеню. Об этом сообщила газета New York Post.
    Надпись Black Lives Matter у небоскреба Трампа залили краской

    В полиции заявили, что задержанные находятся под стражей, им будут предъявлены обвинения. В чем именно их обвиняют, не уточняется.

    Минимум трое из задержанных — женщины, одна из них афроамериканка, две другие европейской наружности. Одна из активисток была в футболке с надписью All Lives Matter («Все жизни имеют значение»). На плечах у нее был накинут радужный флаг.

    Это уже вторая попытка за неделю испортить надпись перед Trump Tower. В понедельник неизвестный вылил на лозунг красную краску. В пятницу активистки расплескали синюю. Рабочие уже восстановили надпись.

    Лозунг Black Lives Matter появился перед небоскребом Дональда Трампа 9 июля. В нанесении надписи на асфальт принял участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

    Трамп посчитал надпись попыткой обесценить престижный район, известный дорогой недвижимостью и магазинами.