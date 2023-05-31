Мир 31 мая 2023, 16:52 «Надо знать свое место». Лавров хлестко ответил послу США, обвинившему ЮАР в поставках оружия России Глава МИД Лавров призвал посла США не вмешиваться в отношения РФ и ЮАР РИА «Новости»

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Американским послам лучше «заняться своим имиджем» в глазах зарубежной публики, а не вмешиваться в отношения России и ЮАР. Так глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление после США в ЮАР Рубена Бригетти о том, что республика якобы отправляет вооружение для российской армии.

«Если американскому или любому другому заокеанскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать свое место и не лезть в чужие дела», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

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Говоря о поставках в Россию, которые якобы имели место, министр подчеркнул, что страна никогда не нарушает международные нормы, в то время как страны Запада как раз грешат этим, накачивая Украин «огромным количеством» оружия и при этом говоря о нейтралитете в отношении украинского конфликта.

Наконец, Сергей Лавров напомнил, что и Россия, и ЮАР — суверенные государства.

Заявление американского дипломата, о котором идет речь, прозвучало еще в начале мая. Бригетти заявил, что на российский корабль, прибывший на базу ВМС страны Саймонстаун в декабре, якобы загрузили боеприпасы — и отправили его обратно в РФ. В ответ ЮАР выразила послу протест. Администрация южноафриканского президента констатировала, что у Рубена Бригетти нет доказательств для такого обвинения. После этого он даже извинился.