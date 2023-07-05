Мир 05 июля 2023, 23:53 «Надо угробить армию». Названа задача Зеленского в контрнаступлении Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому поставлена задача наступать, несмотря на потери РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский будет реализовывать контрнаступление ВСУ любой ценой, несмотря на большие потери. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин. В своем блоге на YouTube он предрек уничтожение всех боеспособных подразделений, оставшихся у Киева.

«Чтобы наступать, надо угробить армию. Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет», — заявил политик.

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Эксперт выразил уверенность, что если ВСУ задействуют все свои главные силы в сражении, то все боеспособные подразделения будут уничтожены.

Между тем украинское контрнаступление уже сочли провальным. Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что так называемые наступательные действия захлебываются, ВСУ несут потери. Российские войска дают решительный отпор украинским военным.

Ранее военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что украинская армия начала очередной этап «контрнаступа на грабли». Подтверждением тому являются сбитые самолеты, чего не наблюдалось несколько дней. ВСУ на этот раз выбрали ослабление ВС России.