«Надо душить». Японцы отреагировали на учения России около Курил

Читатели крупнейших японских газет и зрители центральных каналов очень эмоционально отреагировали на сообщение о начавшихся 26 февраля на островах Южно-Курильской гряды плановых учениях Минобороны России. Ведомство предупредило о них заранее.

Однако обеспокоенные японцы восприняли маневры как подготовку к нападению на Японские острова. Самые интересные высказывания в соцсетях собрало РИА «Новости».

Некоторые пользователи заявили, что при таком положении дел не может идти речь о возвращении Курил. Тут уже надо беспокоиться о захвате Хоккайдо. С ними согласились другие комментаторы, которые предсказали появление на острове армады беспилотных танков и дронов.

Японцы предложили проводить около Курил собственные маневры, и не питать иллюзий по поводу возможности договориться о возврате островов. Наиболее предприимчивые предложили наводнить Россию агентами, чтобы подорвать ее изнутри.

«Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и прочим», — посоветовал bpd.

В своей статье японский политолог Есинори Китано заявил, что Россия никогда не пересмотрит вопрос принадлежности Курильских островов. По его мнению, соотечественникам надо с этим смириться.