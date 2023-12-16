Мир 16 декабря 2023, 22:51 Надо дать пряник. Переговоры с ЕС о членстве Молдавии назвали политическим ходом Политолог Кориненко: переговоры с ЕС служат пряником для Молдавии Unsplash

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Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС — это политический ход, который служит пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал молдавский политолог Александр Кориненко.

Саммит Евросоюза 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в объединении Украины и Молдавии. Это делается для того, чтобы выбить почву из-под России. Политическое руководство Молдавии не верит, что Украина сможет добиться значительных результатов в конфликте, поэтому влияние РФ будет расти.

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«Задача Евросоюза дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние РФ», — сказал Кориненко.

Он добавил, что Украина, которая не получила помощь от США, нуждается в стимуле для населения продолжать противостояние. При этом Европа иссякла и не может дать ни оружия, ни денег.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее напомнил о праве наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими.