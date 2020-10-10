Светлана Тихановская смогла пообщаться со своим мужем Сергеем впервые за 134 дня. Супруги обсудили личные вопросы, а также ситуацию в Белоруссии. Тихановский призвал жену «быть жестче».

Видеофрагмент и расшифровка их полного разговора появился в Telegram-канала Светланы Тихановской.

Во время разговора Сергей, который уже четыре месяца находится в тюрьме, признался, что у него все «не так хорошо». Он спросил про то, как дети реагируют на его долгое отсутствие. Светлана рассказала, что дочка постоянно плачет и ждет папу, а сын ее успокаивает — говорит, что отец скоро вернется.

Тихановская также отметила, что делает все возможное, чтобы все политзаключенные как можно скорее оказались на свободе.

«Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены», — сказала она.

После этого Сергей спросил, видела ли его жена президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Тихановская ответила, что они хорошие люди, которые поддерживают оппозицию и не признают «легитимность одного человека». Они верят в победу белорусов, которые борются за правое дело.

Сергей также призвал свою жену «как-то жестче быть». Светлана ответила, что оппозиция не переходила к более жестким действиям, потому что боялась, как они отразятся на политзаключенных. Однако она прислушалась к словам мужа и сказала, что «будет жестче».