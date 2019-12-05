«Надо было быть умнее». Политолог объяснил торможение «Турецкого потока» Болгарией
Мартынов припомнил, как Болгария, чтобы угодить своим «спонсорам» отказалась от проекта «Южного потока». Он предполагал строительство трубопроводов по территории Болгарии в страны Южной Европы.
«Потом появился „Турецкий поток“, после чего они забегали интенсивно и начали говорить, что их неправильно поняли. Понимая, что у них мимо носа пронесли серьезный проект, который сулил им серьезные прибыли. Еще „Турецкий поток“, который буквально на днях будет открыт, конечно, щелчок по носу экзистенциальный, потому что мы с вами помним очень сложные исторические отношения Турции и Болгарии», — отметил Мартынов.
Глупое, абсолютно бессмысленное, непрактичное поведение восточных славянАлексей Мартынов.
По словам Мартынова, Болгария пыталась «строить козни» и шантажировать, но это не помешало строительству «Турецкого потока». Политолог заметил, что газопровод построен и будет работать, и Турция, а не Болгария будет его контролировать.
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«У турок будет этот хаб. У кого хаб, тот и главный, который будет отправлять направо-налево, получать прибыль. Это будет использовано в выстраивании региональной политики со странами Южной Европы, это дает дополнительные политические возможности. Надо было быть умнее, дальновиднее в свое время и не заниматься глупостями и дешевым политическим шантажом», — заключил Мартынов.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух нитей газопровода с мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нить предназначена для снабжения газом Турции, вторая — стран Южной и Юго-Восточной Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод планируется открыть 8 января.
Накануне президент Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она сознательно тормозит строительство «Турецкого потока» и предположил, что это делается из-за давления со стороны. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что это происходит из-за «обязательных процедур» ЕС. По его словам, в среднем в день строится пять километров газопровода.