Болгария ведет себя как собака на сене, задерживая строительство «Турецкого потока». Такое мнение «360» выразил политолог Алексей Мартынов.

Мартынов припомнил, как Болгария, чтобы угодить своим «спонсорам» отказалась от проекта «Южного потока». Он предполагал строительство трубопроводов по территории Болгарии в страны Южной Европы.

«Потом появился „Турецкий поток“, после чего они забегали интенсивно и начали говорить, что их неправильно поняли. Понимая, что у них мимо носа пронесли серьезный проект, который сулил им серьезные прибыли. Еще „Турецкий поток“, который буквально на днях будет открыт, конечно, щелчок по носу экзистенциальный, потому что мы с вами помним очень сложные исторические отношения Турции и Болгарии», — отметил Мартынов.

Глупое, абсолютно бессмысленное, непрактичное поведение восточных славян Алексей Мартынов.

По словам Мартынова, Болгария пыталась «строить козни» и шантажировать, но это не помешало строительству «Турецкого потока». Политолог заметил, что газопровод построен и будет работать, и Турция, а не Болгария будет его контролировать.

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«У турок будет этот хаб. У кого хаб, тот и главный, который будет отправлять направо-налево, получать прибыль. Это будет использовано в выстраивании региональной политики со странами Южной Европы, это дает дополнительные политические возможности. Надо было быть умнее, дальновиднее в свое время и не заниматься глупостями и дешевым политическим шантажом», — заключил Мартынов.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух нитей газопровода с мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нить предназначена для снабжения газом Турции, вторая — стран Южной и Юго-Восточной Европы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод планируется открыть 8 января.

Накануне президент Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она сознательно тормозит строительство «Турецкого потока» и предположил, что это делается из-за давления со стороны. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что это происходит из-за «обязательных процедур» ЕС. По его словам, в среднем в день строится пять километров газопровода.