Мир 14 апреля 2024, 09:39 «Надлежащий ответ». Удар Ирана по Израилю оценили в ХАМАС ХАМАС назвал удар Ирана по Израилю надлежащим ответом за атаку на консульство РИА «Новости»

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Удар иранских военных по Израилю является надлежащим ответом на атаку по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al-Aqsa TV со ссылкой на пресс-службу палестинского движения ХАМАС.

«Мы считаем, что военная операция Ирана против сионистского образования является его надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске», — заявили в пресс-службе.

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В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков ударных дронов, а затем заявил о ракетной атаке в ответ на нападение на дипломатическую миссию в САР.

Представительство Ирана в ООН назвало эти удары законным правом на самооборону, которое закреплено в уставе организации. По всей территории Ирана звучала воздушная тревога, жители укрылись в убежищах.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю перехватить три баллистические ракеты и порядка 70 беспилотников, которые выпустил Иран.