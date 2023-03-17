Эксклюзив 17 марта 2023, 13:00 Надежный тыл. Назван фактор успешного энергетического сотрудничества России и Китая Политолог Пашковский назвал прагматичными отношения КНР и России в сфере энергетики

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Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере носит стратегический и долгосрочный характер, а значит, выгодно обеим странам. Об этом «360» сообщил политолог Евгений Пашковский.

«В настоящий момент это сотрудничество носит стратегический и долгосрочный характер. Контракты заключены на продолжительное время, тем более Россия выстроила инфраструктуру для поставок нефти и газа в Китай. Поэтому в ближайшее время это сотрудничество будет приоритетом наших двусторонних отношений», — сказал он.

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Пашковский отметил, что Китай сильно заинтересован в северном маршруте транзита нефти, потому что в любой момент обострение отношений в Юго-Восточной Азии может блокировать поставки по морю. Поэтому для КНР важны поставки из России, а также из стран Центральной Азии и Ближнего Востока по суше.

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«Не стоит забывать и то, что для Китая стабильные и предсказуемые отношения с Россией обеспечивают его крепкий тыл. Статус России как стратегического партнера для Китая наиболее опционален. Так же и для России — долгосрочные и стратегические проекты с Китаем обеспечивают прочный тыл в условиях проведения специальной операции», — продолжил он.

По словам политолога, сотрудничество стран носит прагматичный и долгосрочный характер, а дальневосточный вектор для России является наиболее перспективным.

Ранее стало известно, что председатель Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта по приглашению коллеги Владимира Путина.