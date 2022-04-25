Надежность Германии как гаранта для Украины оценили в Совфеде

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление немецких властей о том, что Германия готова стать страной-гарантом для Украины. Об этом написала Pravda.Ru.

По словам сенатора, за последнее время ФРГ проявляет себя как не слишком надежный гарант.

«Заявление ФРГ — это просто слова и не более того. Как гарант ФРГ довольно ненадежно себя повела в событиях последних 10 лет», — сказал Цеков.

Сенатор считает, что Украине стоит искать не страны-гаранты, а договариваться с Россией.

«Украине надо надеяться на себя и надеяться на то, что она достигнет соглашения с Россией… Все эти гаранты — все это весьма сомнительно», — резюмировал Цеков.