Мир 05 июля 2023, 13:18 Надежды Украины на помощь НАТО в контрнаступлении сочли беспочвенными Экс-разведчик Риттер заявил о напрасных надеждах Украины на помощь НАТО в контрнаступлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командование украинских войск пришло к пониманию, что успех контрнаступления станет возможным только при вмешательстве НАТО. Но альянс прекрасно знает о своих нулевых шансах выстоять против армии России. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он пояснил, что у НАТО нет достаточного количества войск, а также материально-технической подготовки. Поэтому все расчеты Украины на возможное вмешательство альянса в конфликт тщетны.

Реклама

«Для Украины все кончено. Они должны были принять сделку, когда Путин предложил ее в апреле 2022 года. Представьте, где бы мы были сегодня, но нет», — заявил Риттер.

Ранее Риттер отметил, что после отказа Украины от переговоров российская армия стала действовать беспристрастно, поэтому ситуация на поле боя находится под ее полным контролем.

Командование ВСУ из-за попыток ускориться совершает ошибки, которые оборачиваются потерей личного состава и боевой техники. Такой путь рано или поздно приведет к полному разгрому и поражению Украины.