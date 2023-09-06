Мир 06 сентября 2023, 04:59 «Надежды нет». Украине предрекли окончание конфликта на условиях России Французский генерал Делавард: Россия закончит конфликт на своих условиях РИА «Новости»

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Россия пойдет в контрнаступление и положит конец конфликту на Украине на своих условиях. Такое заявление сделал в эфире программы «Соловьев Live» французский генерал Доминик Делавард.

«Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. В какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этому конфликту на условиях России», — заявил Делавард.

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Конфликт идет не только на линии соприкосновения, но и в политике и экономике, а в геополитической борьбе участие принимает весь мир, отметил французский военный.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов назвал украинский конфликт третьей мировой войной. Она идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу, заявил Данилов.