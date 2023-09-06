06 сентября 2023, 04:59
«Надежды нет». Украине предрекли окончание конфликта на условиях России
Французский генерал Делавард: Россия закончит конфликт на своих условиях
Россия пойдет в контрнаступление и положит конец конфликту на Украине на своих условиях. Такое заявление сделал в эфире программы «Соловьев Live» французский генерал Доминик Делавард.
«Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. В какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этому конфликту на условиях России», — заявил Делавард.
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Конфликт идет не только на линии соприкосновения, но и в политике и экономике, а в геополитической борьбе участие принимает весь мир, отметил французский военный.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов назвал украинский конфликт третьей мировой войной. Она идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу, заявил Данилов.
Россия
Украина
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