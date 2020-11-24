Надежду на совместную работу с Китаем выразили в «Роскосмосе»

По его словам, российские ученые могут работать совместно с китайскими. Также страны ведут переговоры относительно дальнейшего освоения Луны.

«Я думаю, мы с ними обязательно договоримся, потому что у нас очень хорошие и добрые отношения. Я думаю, что нельзя исключать и того, что будут проведены какие-то совместные исследования ученых», — пояснил Устименко.