Надежду на совместную работу с Китаем выразили в «Роскосмосе»
Пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал китайскую миссию по изучению лунного грунта. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, российские ученые могут работать совместно с китайскими. Также страны ведут переговоры относительно дальнейшего освоения Луны.
«Я думаю, мы с ними обязательно договоримся, потому что у нас очень хорошие и добрые отношения. Я думаю, что нельзя исключать и того, что будут проведены какие-то совместные исследования ученых», — пояснил Устименко.