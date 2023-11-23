Мир 23 ноября 2023, 19:19 Надеждами на продолжение работы Армении в формате ОДКБ поделились в Кремле Песков: Россия надеется, что Армения продолжит работать в формате ОДКБ РИА «Новости»

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В Кремле отреагировали на заявления МИД Армении об отсутствии планов выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала выразил надежду, что республика будет и впредь участвовать в работе ОДКБ.

«Обратили внимание на заявление, которое сделало министерство иностранных дел [Армении], [об] отсутствии каких-то планов отказываться от участия в дальнейшей работе этой организации», — заметил представитель Кремля.

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Песков указал на важность продолжения сотрудничества в этом же ключе. По его словам, это понимают все.

«Все исходят из того, что, естественно, разговор с нашими армянскими друзьями будет продолжен», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

В Кремле, добавил он, рассчитывают на более активное участие Армении в работе уже при следующих контактах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республике лучше обсуждать какие-либо проблемы за столом переговоров, а не устраивать демарши. Таким образом он отреагировал на отсутствие представителей Армении на прошедшем в Минске саммите.