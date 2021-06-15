«Надежда умирает последней». Жена Ярошенко рассказала, что ждет обмена заключенными между Россией и США

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ходе его встречи с президентом США Джо Байдена может быть рассмотрен вопрос об обмене заключенными между Россией и США. Жена осужденного в Штатах летчика Константина Ярошенко рассказала, что рассчитывает на этот обмен, передала «Вечерняя Москва».

«Конечно, я на это надеюсь. Надежда умирает последней… Я надеюсь, что [вопрос обмена] поднимется, и начнется хоть какой-то прогресс, процесс. Владимир Владимирович замолвил слово, что, возможно, будет рассмотрен, поэтому надежда появилась серьезная», — сказала Виктория Ярошенко.

В 2011 Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет тюрьмы. Он отбывает заключение по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».