Мир 03 марта 2023, 11:40 Надежда умирает последней. В Минобороны Украины сделали заявление об истребителях Министр обороны Украины заявил, что Запад рано или поздно передаст истребители для ВСУ U.S. Department of Defense

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Запад рано или поздно поставит Украине истребители, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью Bild. По его словам, для поставок воздушных судов в будущем, вероятно, могут сформировать некую коалицию.

«Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна „главная птица“. И это будет зависеть от того, какой из них [самолетов] будет лучшим для Украины», — пояснил он.

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Резников пояснил, что имеет в виду техническое обслуживание, приспособленность украинских аэродромов для истребителей и другие факторы.

Отдельно он отметил позицию Германию, власти которой заявили, что не рассматривают вариант поставок истребителей для ВСУ. Резников напомнил, что ранее ФРГ так же не хотела поставлять танки. Но потом ситуация поменялась.

«Теперь в моей стране есть Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии», — отметил Резников.

Министр напомнил, что Запад также предоставил ВСУ британские танки Challenger, танки Abrams из США и легкие танки из Франции.