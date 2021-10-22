Надежда Савченко с сестрой пыталась въехать на Украину по поддельному сертификату

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась въехать на Украину по поддельным сертификатам о вакцинации от коронавируса. Об этом со ссылкой на полицию сообщил РБК-Украина.

Пограничники обнаружили поддельные сертификаты у двух женщин в аэропорту Борисполь. В полиции не назвали их имена. Но источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Савченко и ее сестре.

По данному факту завели уголовное производство по статье «Подделка документов». Киевское МВД уже проводит расследование. Сомнительные сертификаты изъяли и направили на экспертизы. В ближайшее время женщин могут объявить подозреваемыми.

Глава погранслужбы Украины Андрей Демченко ранее заявил, что Киев не собирается признавать российскую вакцину «Спутник V». Въезжающие в страну с этой прививкой все равно должны будут пройти 10-дневную изоляцию. В сентябре украинские власти утилизировали более 34 тысяч доз вакцины Pfizer из-за нарушения режима хранения препарата.

Ранее «360» рассказал, что грозит покупателям поддельных сертификатов о прививках в России.