Мир 17 декабря 2022, 11:06 «Надеваю две куртки». Депутаты Франции и Германии пожаловались на холод на работе Законодатели Франции и ФРГ ограничили температуру в зданиях парламентов и органов власти piqsels

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Законодатели ряда стран Европы ограничили температуру воздуха в зданиях парламентов и органов власти. К примеру, в Германии общественные здания, в частности бундестаг, отапливаются не выше чем до +19 градусов, написало РИА «Новости». Похожая ситуация и во Франции.

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Сопредседатель партии «Зеленые» в бундестаге Ренате Кюнаст пожаловалась в Twitter, что вынуждена мерзнуть на работе, и заявила о намерении брать туда одеяло, грелку и шапку. Некоторые пользователи прокомментировали этот пост со злорадством.

Одна из депутатов французского парламента рассказала СМИ, что ее офис находится на мансарде и прогревается максимум до 16,5 градуса. Она призналась, что использует одеяло с подогревом.

В здании Нацсобрания Франции — огромные окна без стеклопакетов. Депутат от партии Республиканцев заявила, что в ее кабинете не больше +18 градусов.

«Я надеваю две куртки <…> и весь день завариваю горячий чай», — привел ее слова канал BFMTV.

В парламент проникают «потоки ледяного воздуха», рассказал депутат партии NUPES Артур Делапорт. В колонном зале невозможно открыть дверь так, чтобы температура воздуха при этом не снизилась на несколько градусов. Парламентарии называют здание «тепловым дуршлагом».

Ранее Nation News писало, что старые пророчества юмориста Михаила Задорнова о замерзающей Европе и Украине начали сбываться.