По его мнению, Анкара является подстрекателем и увеличивает свое влияние в регионе.

«Надеюсь, что до этого не дойдет. Что касается ситуации, то она очень напряженная и опасная, а также имеет разнородные последствия. Для России возобновление конфликта в Нагорном Карабахе, которая пытается поддерживать отношения с двумя странами, вещь крайне неудобная», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что инициатор в данном конфликте — Азербайджан. В стране пропагандируют политику «армянофобии».Он считает, что ситуация была спланирована и заранее обговорена с Турцией, так как Анкара оперативно поддержала Баку.

По словам Затулина, сейчас нет никаких предпосылок для прорывов в переговорах. Причина в том, что ни одна из стран не хочет делать шаг на встречу.