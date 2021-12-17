Над Японией пролетел загадочный болид со звуком

Крупный светящийся шар пролетел над префектурами Сидзуоа и Миэ в центральной части Японии. Его движение сопровождалось звуком, что является редкостью при полете метеоритов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Полет объекта был зафиксирован 16 декабря в 22:13 по местному времени (16:13 по Москве). Болид пролетел в районе префектуры Сидзуока в юго-западном направлении, его движение сопровождалось громким звуком. По мнению специалистов, это был метеорит. Звук, похожий на взрыв, объясняется тем, что при падении он вызвал ударную волну. Звук услышали жители префектуры Миэ.

При это сам по себе пролет небесного тела специалисты называют не слишком редким явлением. А вот громкий звук при этом удается услышать нечасто. Последний раз подобное было зафиксировано в июле 2020 года. Тогда в японской префектуре Тиба упал метеорит.

Нынешний болид ученые не готовы с уверенностью отнести к метеоритам, поскольку имеют о нем недостаточно информации.

Ранее сообщалось, что около Сочи упал, предположительно, метеор. Очевидцы успели заснять падение на видео. Падающее небесное тело заметили в районе поселка Лазаревское. Видео распространили в социальных сетях. На нескольких кадрах можно заметить, что яркий шар быстро пролетает над городом и сгорает, не долетев до Земли.