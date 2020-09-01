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    01 сентября 2020, 22:14

    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с Су-27 и B-52 над Балтикой

    Арина Гудилова

    Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал российского посла в датский МИД. Причиной послужил инцидент с истребителем РФ Су-27 и американским бомбардировщиком B-52 над Балтийским морем.
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с Су-27 и B-52 над Балтикой

    Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

    «Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Кроме того там подчеркнули, что «в переданном послу России послании ясно указывается о недопустимости повторения такой ситуации».

    В конце августа истребители Су-27 отогнали бомбардировщик ВВС США B-52 от российской границы. Перехват бомбардировщика проходил над нейтральными водами Балтики.

    Спустя несколько дней НАТО обвинил российский экипаж в нарушении границ Дании. Министерство обороны РФ опровергло данное заявление заявление. В ведомстве подчеркнули, что сопровождение американского военного самолета осуществлялось над нейтральной акваторией Балтийского моря.

    Новости SMI.FM