МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с Су-27 и B-52 над Балтикой

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал российского посла в датский МИД. Причиной послужил инцидент с истребителем РФ Су-27 и американским бомбардировщиком B-52 над Балтийским морем.

Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.

«Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того там подчеркнули, что «в переданном послу России послании ясно указывается о недопустимости повторения такой ситуации».

В конце августа истребители Су-27 отогнали бомбардировщик ВВС США B-52 от российской границы. Перехват бомбардировщика проходил над нейтральными водами Балтики.

Спустя несколько дней НАТО обвинил российский экипаж в нарушении границ Дании. Министерство обороны РФ опровергло данное заявление заявление. В ведомстве подчеркнули, что сопровождение американского военного самолета осуществлялось над нейтральной акваторией Балтийского моря.