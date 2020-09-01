МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с Су-27 и B-52 над Балтикой
Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства.
«Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того там подчеркнули, что «в переданном послу России послании ясно указывается о недопустимости повторения такой ситуации».
В конце августа истребители Су-27 отогнали бомбардировщик ВВС США B-52 от российской границы. Перехват бомбардировщика проходил над нейтральными водами Балтики.
Спустя несколько дней НАТО обвинил российский экипаж в нарушении границ Дании. Министерство обороны РФ опровергло данное заявление заявление. В ведомстве подчеркнули, что сопровождение американского военного самолета осуществлялось над нейтральной акваторией Балтийского моря.