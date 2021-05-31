Российский Су-27 сопроводил B-52H ВВС США над Балтийским морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря американский бомбардировщик B-52H. Для его сопровождения был поднят в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сказано в сообщении.

Воздушная цель была идентифицирована. Бомбардировщик сопроводили над акваторией Балтики. После того, как он развернулся от российской границы, истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования. В центре добавили, что нарушения границы РФ допущено не было. Российский самолет выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами.

В первой декаде мая российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух навстречу береговому патрульному самолету Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. После этого норвежское судно развернулось от границ России.