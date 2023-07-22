Мир 22 июля 2023, 00:58 Начштабом ВМС США может впервые стать женщина Белый дом: на должность начальника штаба ВМС США претендует адмирал Лиза Франкетти pxfuel

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На должность начальника штаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину. Речь идет об адмирале Лизу Франкетти. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В случае назначения адмирал Франкетти станет первой женщиной на посту начальника военно-морских операций и в составе Объединенного комитета начальников штабов», — отметили в сообщении.

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Уточняется, что Франкетти является второй в истории женщиной, которая обладает рангом четырехзвездного адмирала американских ВМС. При этом Франкетти будет продолжать выполнять свои обязанности до августа, даже несмотря на ее возможное назначение на должность начштаба ВМС США.

По данным Reuters, предложение президента Джо Байдена выдвинуть на этот пост кандидатуру Франчетти удивило чиновники Пентагона.

Ранее сенаторы удивились участию трансвестита в рекламе ВМС США. Они направили руководству флота письмо с претензиями.