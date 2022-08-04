Массовая приватизация на Украине начнется с 1 сентября

Массовая приватизация государственных предприятий на Украине начнется с 1 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение принято президентом Владимиром Зеленским. Депутаты Верховной рады уже согласовали необходимые поправки в законодательство, а правительство разработало подзаконные нормативные акты.

«Во время селекторного совещания поручил главам областей подготовить все необходимое для начала приватизации», — написал Шмыгаль.

Украинское правительство 27 июля утвердило список из 420 государственных предприятий, которые ликвидируют или приватизируют. Министерство экономики Украины уточнило, что 354 госпредприятия реорганизуют или ликвидируют, а еще 66 получат новых владельцев, после чего производство модернизируют и создадут новые рабочие места.

В нынешний перечень подлежащих приватизации предприятий входят 15 экспертно-технических центров Гоструда, три единых имущественных комплекса морских портов, два объекта винодельческой отрасли, два агропромышленных комплекса, шесть бывших пенитенциарных учреждений Минюста, активы концерна «Укрспирт».