15 декабря 2023, 00:22
«Начнем принимать решения». США придется сделать выбор между боеготовностью и помощью Украине
Пентагон заявил о выборе между собственной боеготовностью и помощью Украине
Соединенным Штатам придется сделать выбор между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, чьи слова привело РИА «Новости».
«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины», — подчеркнул он.
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Райдер отметил, что США имеют средства в размере 4,4 миллиарда долларов для поддержки украинских властей и одного миллиарда долларов на восполнение собственных ресурсов.
Палата представителей конгресса и сенат США 14 декабря приняли проект оборонного бюджета на 2024-й финансовый год на 886 миллиардов долларов. Он включает 800 миллионов долларов для Украины. Вскоре документ направят на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
В конгрессе Соединенных Штатов ранее произошел раскол из-за вопроса финансирования Украины. Запрос главы государства о выделении дополнительной помощи стране завел его в тупик.
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