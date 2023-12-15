Мир 15 декабря 2023, 00:22 «Начнем принимать решения». США придется сделать выбор между боеготовностью и помощью Украине Пентагон заявил о выборе между собственной боеготовностью и помощью Украине Unsplash

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Соединенным Штатам придется сделать выбор между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, чьи слова привело РИА «Новости».

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины», — подчеркнул он.

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Райдер отметил, что США имеют средства в размере 4,4 миллиарда долларов для поддержки украинских властей и одного миллиарда долларов на восполнение собственных ресурсов.

Палата представителей конгресса и сенат США 14 декабря приняли проект оборонного бюджета на 2024-й финансовый год на 886 миллиардов долларов. Он включает 800 миллионов долларов для Украины. Вскоре документ направят на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

В конгрессе Соединенных Штатов ранее произошел раскол из-за вопроса финансирования Украины. Запрос главы государства о выделении дополнительной помощи стране завел его в тупик.