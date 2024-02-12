Мир 12 февраля 2024, 04:16 «Начинают задумываться». Полковник СБУ сообщил о тревоге в рядах ВСУ после смены руководства Полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызвало беспокойство у офицеров ВСУ РИА «Новости»

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Смена руководства ВСУ снижает уверенность командиров в своем начальстве. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«В войсках-то видят. <…> Начинают задумываться: „Ага, значит, что-то не то“, — отметил полковник.

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Стариков объяснил, что неожиданное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ заставит командиров сомневаться в тех приказах, которые они получали ранее. Офицеры на передовой увидели в смене главкома плохой сигнал. Они уверены, что в стратегии киевских властей есть серьезные проблемы, отметил эксперт.

Кроме этого, украинский лидер Владимир Зеленский нарушил сложившиеся в ВСУ важные правила, когда назначил своих ставленников в обход установленной иерархии. По традиции место Залужного должен занять первый заместитель главкома.

Ранее экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон выразил сомнение, что украинские бойцы будут подчиняться приказам нового главкома армии Александра Сырского. Он рассказал, что его презирают многие командиры и офицеры, они видят в нем убийцу.