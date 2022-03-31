Вооруженные силы России сосредоточат все усилия на уничтожении украинской группировки, собранной в Донбассе. По предварительной оценке, ее численность доходит до 150 тысяч человек. Она носила название «Восточный вал». Об этом «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что эту группировку в Донбассе собирали на протяжении восьми лет. Украинские войска создали там достаточно серьезные укрытия.

«Там есть укрепления, которые выдерживают попадание 250-килограммовой бомбы. Стоят двери металлические, которые используются в противоатомных укрытиях. Причем не одна дверь, а две», — рассказал Кнутов.

Он пояснил, что кадры захваченных помещений ранее показывали российские военные. По словам эксперта, справиться с такими бункерами непросто, поэтому на восток Украины перебросили гаубицы «Пион» и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

«Эффективность их очень высокая, но в силу того, что бетонные укрытия на Украине достаточно мощные, не всегда даже „Солнцепеки“ помогают», — добавил Кнутов.

Он добавил, что сейчас для рассечения донбасской группировки идет одновременное наступление с севера — от города Изюм, и с юга — от Угледара.

«Можно говорить, что начинается достаточно решительный штурм „Восточного вала“ Украины, как раньше называли эту группировку», — подытожил Кнутов.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на киевском и черниговском направлениях начались плановая перегруппировка войск и перенаправление их для завершения операции по полному освобождению Донбасса.