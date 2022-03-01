Начата специальная процедура вступления Украины в Евросоюз

Евросоюз начал специальную процедуру вступления Украины в состав членов НАТО. Эту информацию в своем Telegram-канале сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

«Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления», — говорится в сообщении Госспецсвязи.

Ранее представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов рассказал, что передал подписанную Владимиром Зеленским заявку Филиппу Леглизу-Косту, представителю главенствующей в Совете ЕС Франции.

Председатель европейского парламента Роберто Метсола заявил, что признает европейскую перспективу Украины.

«Мы приветствуем заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе», — приводит слова Метсолы официальный сайт Европарламента.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принять Украину в состав ЕС будет наилучшим решением для организации.

«Исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий. Это решение именно такое», — написал Кулеба в Twitter.